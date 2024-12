Pidevad tervisemured sundisid Luckyt Tõrvast pealinna kolima

Luckyl on praeguse info kohaselt pikk haigusajalugu - probleemid maksaga, silmad pidevalt vesised. Pikalt on tal olnud aneemia.

Kuna Lõuna-Eestist kodu ja hoiukodu leida on üpriski keeruline, siis kolis Lucky Tallinnasse Pesaleidja kassituppa, et saada kiirelt põhjalik arstiabi, leida uus pere või vajadusel hoiukodu. Pealinnas on võimalused lihtsalt niivõrd palju suuremad, eriti kui tegu on nii sõbraliku kassiga, nagu Lucky seda on!

Ees on ootamas põhjalikud täielikud vereproovid - hematoloogiline ja lai biokeemiline profiil. Lisaks kindlasti rahustuse all hammaste, kõrvade, karvkatte ülevaatus. Vajadusel võetakse juurde ka respiratoorne paneel, et veenduda, et organismis ei peida mõnd viirust, millest õige ravi korral ruttu jagu saaks.

Niisiis palub Lucky kogu südamest teie abi, et saada vajalikud uuringud tehtud ning lubada endale abi ja ravi, mida ta ehk vajab.

Esialgne hinnang arvele on 350 eurot ja see on MTÜ jaoks üüratult suur summa.

Annetamiseks saad kasutada kodulehel asuvaid pangalinke https://www.pesaleidja.ee/anneta/

Ühekordset annetust on võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!

Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun „LUCKY“

