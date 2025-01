2025. aasta lind kormoran kompab mõistmise piire

Üheks selliseks on arusaam, et karbas levis Läänemerele hiljuti ja tegemist on võõrliigiga. Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse spetsialist Kunter Tätte ütleb, et kormoran ei ole meil võõrliik, vaid loodusliku päritoluga rändne pesitseja. „Sajandeid kestnud vaenamine viis liigi Euroopas väljasuremise äärele. 1979. aastal võeti karbas Euroopa Liidus kaitse alla, misjärel populatsioon kosus jõudsalt. Arvukuse kiirele taastumisele aitas kaasa ka putukatõrjevahendi DDT keelustamine ja kormoranile toiduks sobilike väikesemõõduliste kalade ebaproportsionaalselt suur hulk kohalikus kalakoosluses,“ selgitas Tätte kormorani võõrliigiks pidamise tagamaad. „Kormorani käekäik on omamoodi indikaatoriks Läänemere ökoloogilisele seisundile. Eutrofeerumine, kliima soojenemine ja röövkalade ülepüük on loonud kormoranile hea kasvupinnase,“ lisas Tätte.