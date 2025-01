FOTOD | Rohkem varbaid kui inimesel ja erinevat värvi silmad! Kas see ongi maailma veidraim kass?

Lumivalgel Sansal on sündroom nimega heterokroomia, mida kassidel esineb sagedamini kui inimestel. See selgitab ka tema omapärast välimust.

Valgetel kassidel tekib heterokroomia väga ohtliku geeni tõttu, mida nimetatakse W-geeniks. Sageli on niisugused kassid ka kurdid. Lisaks on Sansal diagnoositud hemolüütiline aneemia.

Sansa leiti 2020. aasta alguses New Yorgist ning loomapäästjad toimetasid ta varjupaika, kuid tema omapärad jäid inimestele kohe silma, nii et õige pea leidis ta juba päriskodu. Sansa adopteerinud Karen ütleb siiski, et teda köitis kassi juures mitte niivõrd välimus, vaid häbelikkus ja närvilisus, millest ta kiisu välja aidata tahtis.