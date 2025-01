Mis juhtus Mooniga? Kaalukaotus pole seotud uusaastalubadustega

Mooni kaotab pidevalt kehakaalus, nüüd on seda juba ka välimuses selgelt näha. Kui septembris kaalus ta 3,9 kilo siis täna on kehakaal 3.4 kilo.

Välistatud ei ole, et Moonit ootab ees diagnostiline laparoskoopia ehk võimalik, et teda on vajalik lahti lõigata, et võtta mõned biopsiad ning uurida, mis tegelikult seespool toimub. Hetkel aga on ta ligi kuu jagu ravil ning eritoidul ning iganädalasel kaalumisel..