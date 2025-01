Saavad ka ise hakkama: 5 koeratõugu, kes nõuavad omanikult vähem tähelepanu

Tema jaoks ei ole probleem ka üksi aega veeta. Tegu on rahuliku koeraga, kellel on veel üks lisavoorus: ta ei haugu mitte kunagi. Siiski tuleb ka tema energiat maandada ühiste jalutuskäikude ja pallimängude kaudu.

Ühest küljest on saksa lambakoer inimesele ustav partner ja armastab peremehega koos tegutseda. kuid kui tema päralt on suurem õu või taraga piiratud territoorium, pole tal probleemi ka seal mõnda aega üksi aega veeta.

Väärika iseloomuga koer, kes peab hämmastavalt hästi puhtust ning on pärast jalutuskäiku võimeline pikemat aega rahulikult lamama.

See muhe hiiglane on temperamendilt flegmaatik ning tema suur ja lahke süda on truu ka siis, kui temast pikemat aega eemal viibid.