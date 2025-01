ILSE BLOGI | Arvate, et pühad on harduse ja andestamise aeg? Tutkit, võib ka tüliks ja arestiks kiskuda!

Jutt käib küll aastavahetusest , aga see ilusa meloodiaga laul ajab ka jõulude ajal asja ära. Eriti, kuna mõte on armas - pühade ajal tuleb meeles pidada ka neljajalgseid sõpru. Võtsime meiegi enda oma Tartusse kaasa, et ta moodustaks nunnu ühisosa laiendatud perekonnast, kuhu kuuluvad meie poja pere, ämmad-äiad-oi-oi-oi, minia vend oma naise ja vanematega ning... üks haski .

Haskiga, kes kannab nime Trigger, on Ilsel varem üks kokkupuude olnud. Ei saa öelda, et see oleks möödunud vastastikku mõistvas õhkkonnas. On siin tegu kasvuvahe või iseloomude sobimatusega, aga taksipreili suhtus joviaalsesse siniste silmadega härrasse juba siis upsakalt ning üritas kohta kätte näidata. Niisiis kaalusime pühade ajal erinevaid variante, kuidas habrast jõulurahu kontrolli all hoida.