Uus pereliige urises võimaliku kummituse peale ja sundis pimedat naist kõrgemate jõudude poole palvetama

See pole enam mingisugune suur jambolaia-vuudujuubu-uhuu saladus või uudis, et lapsed ja loomad tajuvad meid ümbritsevat maailma paremini, kui me aimatagi oskame. Meie, suured inimesed, kelledel väga paljudel on pea igas olukorras silmaklapid ees, ei adu pooltki nii paljut. Neil aga on midagi, mida enamikel täiskasvanutel pole – avatud meel ja süda.

Kuna ma andsin Facebooki blogi lehel teada, et meil on uus väike pereliige, siis temaga seoses toimub kogu aeg midagi ja nüüd ma saan südamerahus erinevatest juhtumistest teile kirjutada. Ma lihtsalt ei osanud arvata, et see võtab nüüd sellise pöörde.

Näiteks eile (teie jaoks siis üleeile, ma ikka ei suutnud oma käsasid eemal hoida ja natuke ikka pidin teksti kallal nokitsema). Pikutan mina rahulikult voodis kõhuli, kui tuppa jookseb Tessa, minu väike valge koerake, hüppab mulle hopsti selja peale, jääb liikumatult ühte punkti vaatama ja… uriseb. Ja sedasi mitu raksu järjest.

Ma tõusin lõpuks voodist püsti, et kontrollida, kas härra abikaasa on ehk midagi kahtlast kuhugi toanurka ripakile jätnud, aga ei olnud. Ainult peegel oli akna all, vastu seina suunaga magamistoa ukse poole. Siis mõtlesin, et okei, võib-olla ulatus ta mu selja peal seistes aknast välja vaatama ja nägi seal midagi kahtlast enda jaoks… Samas me elame ju teisel korrusel. Mida on teiselt korruselt nii väga näha, peale puude latvade ja taamal olevate majade? Aga no okei, koerad näevad paremini ja vahel ka neid asju, mida inimese silm kinni ei püüa. Eriti minu silmad.

Ent olukord muutus eriti kahtlaseks ja kõhedaks õhtul - siis, kui ta hakkas lampi keset ööd urisema. Me olime Joosepiga mõlemad väga kaua üleval. Umbes kella kolme paiku kobisime mõlemad ära voodisse. Mina taaskord oma lemmikasendis – kõhuli, tekk tõmmatud kõrvuni.