Olemegi kõik koeravabrikandid? Kennelist ära viidud ja varjupaigas surnud spitside juhtum ajas koerakasvatajad ärevile

Kui uudis Tallinnast Kristiine linnaosast võõrandatud spitsidest avalikkuse ette jõudis, mõtlesid ilmselt paljud loomasõbrad, et see on suur kergendus.

„Elumajas, kus koeri peeti, olid põrandad määrdunud koerte väljaheidetega, loomadel puudus ligipääs puhtale joogiveele ning nad olid paigutatud väga kitsastesse tingimustesse. Kuna loomade sinna jätmine olnuks neile eluohtlik, võeti omanikult ligi 90 koera ära ning paigutati meie hoole alla. Veterinaarse ülevaatuse käigus tuvastasime väga paljudel koertel tõsised hambaprobleemid, kõrva- ja nahainfektsioonid, mädased silmad, ebanormaalselt pikad küüned, mitmetel emastel koertel on piimanäärmekasvajad. Lisaks on koerte karv väga halvas seisus ja kõik 87 koera vajavad karvahooldust ning pügamist. Pisikesed kutsikad olid varjupaika saabumise hetkel üleni roojaga kaetud. Selliseid tervisemuresid näeme tihti, kui meie hoole alla saabub kutsikavabrikust päästetud koeri, aga sel korral võime öelda, et tegemist on eriti hullu juhtumiga, kuna koerad on abitus seisundis pidanud olema ilmselt väga pika aja vältel,“ kirjeldas Varjupaikade MTÜ toona oma blogis.