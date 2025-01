Rikas nagu kröösus! Staarjõehobu sai krüptomiljardärilt jõulukingituse, millest enamik vaid und näeb

Tore loomake jäi silma krüptomiljardär Vitalik Buterinile, kes otsustas loomaaiale teha annetuse väärtuses 290 00 dollarit tingimusel, et raha kasutatakse just Moo Dengi eest hoolitsemiseks.

Kuulus jõehobulaps on mitmekordistanud loomaaia külastajate hulka, mistõttu tema valvamiseks on kasutusele võetud tugevdatud turvameetmed. Tema külastamiseks on sisse seatud viie minuti pikkune ajapiirang, et mahutada ära kõik soovijad. Loomaaial on plaanis Moo Deng registreerida ka kaubamärgina.