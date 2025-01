Sadu haigeid kasse paljundav naine pageb ametnike ja loomakaitsjate eest kandade välkudes mööda Eestit

2023. aasta naistepäeva romantika sai Eestimaa loomakaitse seltsi ja MTÜle Cats Help jaoks sootuks teistsuguse tähenduse: Ilmandu külast, Romantiku teelt tuli kiirkorras minema toimetada 123 siiami laadset kassi.

Põllumajandus- ja toiduamet oli majapidamist kontrollimas käinud juba pool aastat varem. Siis tehti perenaisele ettekirjutus. Loomakaitse liidule ei andnud jutt 33st kassist ja ettekirjutusest rahu, mistõttu võetigi vastu otsus olukorda kohapeale kontrollima minna.

„Juba akna taga oli tunda kassikuse haisu. Kasse jooksis majas igal pool. Kogu ehitises hõljus hingemattev odöör, mis võttis silmad kipitama. Ühes toas oli põrandal teki see siis ka proua ise ning kokutas, et ta on haige ja selle pärast olla ka asjad veidi käest,“ meenutas liidu lõuna piirkonna juht Kristi Metsa, kelle sõnul mitmed kassid olid kinni pisikestes transpordipuurides oma väljaheidete sees. Kasti olid allapanuks pandud pelletid ja hein ning ilmselgelt peeti kasse seal pikemat aega. Kassidel polnud puurides ruumi ümbergi keerata.

Peatselt selgus, et hoones on veel teinegi ruum, kust kostus kassibeebi kisa. „Ruumi sisenedes lõi vastu tulikuum kusehaisune õhk ja see oli esimene kord, kui tuli õue oksendama tormata. See ei jäänud kahjuks viimaseks. Kõik küttekehad selles pisikeses ruumis huugasid maksimumi peal. Võite seda kuumust vaid ette kujutada, mida kassid kannatama pidid. Tooli all rämpsu sees vingerdas kisades tilluke vastsündinud kassititt. Kolm paar päeva vanemat poega olid emaga kinni transpordikastis. Kuskil oli seal veel mingi poeg ja kõige lõpuks leidsime ühe pisikese laiba,“ kirjeldas Metsa.