Taas leinas: hiljuti poeginud vaal kaotas järgmise järeltulija, keda ta nüüd samuti mööda ookeani kannab

Veidi üle nädala tagasi tõid teadlased avalikkuse ette rõõmustavad sõnumi, et tuhandeid kilomeetreid oma surnud poega mööda ookeani vedanud mõõkvaal Tahlequah sai uuesti emaks. Paraku selgub, et ka see vaalapoeg suri ning ema leinab teda sarnaselt eelmisele korrale - kaasas kandes.