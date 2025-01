Okkaline immigrant. Tukkuv siil reisis endalegi ootamatult laevaga Iisraelist Eestisse

„Ta hakkas sööma öösel, mis ongi siilide jaoks normaalne aeg – on ööaktiivsed. Päeval põõnab mõnuga oma pesas,“ kirjeldas siili eest hoolitsev metsloomaühingu asutaja Katrin Idla, kelle sõnul on loom täiesti normaalses konditsioonis. „Kaalu järgi arvaksin, et tegemist on noore isasiiliga.“