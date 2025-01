Kelle sõber? Autolt löögi saanud ja nädalaid Tartus hulkunud nooruke koer ootab kliinikus omanikku

Mitu päeva on sotsiaalmeedias jagatud postitusi suurest mustast koerast, kes jookseb mööda Tartut, kuid kätte ei anna. Koera nähti väga paljudes erinevates Tartu piirkondades ja kuni polnud teada, kus ta pikemalt peatud, siis polnud võimalik teda ka kätte saada.

Koer jäi pidama bussipargi juurde ning täna läks hooliv inimene teda taas otsima ja sai kätte. Koerake oli peidus terrassi all ja naine sisuliselt roomas talle sinna järgi, kuni sai rihma kaela ja koera välja. Pealtnägijate sõnul oli koer millalgi ka autolt löögi saanud.

Hetkel on koer kliinikus, veetustunud ning tema tervise kontrollimise ja raviga tegeletakse. Tegemist on kutsikaohtu cane corso laadse tüdrukuga. Koeral on küll kiip, aga üheski registris seda pole.