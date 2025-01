„Shreki“ filmi tegelasele näo andnud eesel suri 30-aastasena

Californias Palo Alto lähistel elanud Perry oli sealse kogukonna poolt väga armastatud loom. Eutanaasia põhjusena nimetas tema omanik Jenny Kiratli laminiiti – valulikku kabjahaigust. 30 aastat on eeslite jaoks keskmine eluiga.

Eesel toodi sealsele karjamaale 1997. aastal, kui ta oli kolmeaastane. „Ta oli tohutu isiksus. Paljud lapsed käisid teda imetlemas isegi teadmata, et ta on „Shreki“ eesel,“ rääkis perenaine, kelle sõnul animafilmis üles astuva eesli liigutused ja miimika on Perry omadega üks ühele sarnased. Filmimeeskond veetiski tunde tema karakterit tundma õppides.