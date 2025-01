Loomavanaemade elutarkus aitab järeltulevatel põlvedel ellu jääda, ometi tapetakse just neid enim

On teada, et elevandid, primaadid, vaalad ja teised karjaloomad sõltuvad teadmiste edasiandmisel ja sotsiaalsete struktuuride säilitamisel sageli vanematest põlvkondadest. Näiteks elevantide kogukondades tunnevad vanemad emased kõige paremini ära võimalikud ohud.

„Vanaema hüpoteesi“ kohaselt usutakse, et sarnaselt inimestele aitavad ka mõned loomad, nagu näiteks elevandid ja mõõkvaalad, oma lastel järeltulijate eest hoolitseda. Need vanad ja targad loomad mängivad oma kogukondades olulist rolli. Uuring aga hoiatab, et nende arvukus on kiiresti vähenemas.

Metsloomade arvukus on langemas kogu maailmas. Paljud loomad ei ela vanaduspõlveni. Need, kes elavad, on aga jahimeeste peamised sihtmärgid, sest nad on suuremad ja võivad kanda suuri kihvasid või sarvi.

Kultuuri seostatakse sageli inimestega ja mitte loomadega, kuid see uuring lisab tõendust kasvavale hulgale uuringutele, et loomade elud on palju keerulisemad, kui me arvame. Teadlased toovad esile „kultuuriülekande“ kontseptsiooni, mis tähendab, et loomad annavad üksteisele teadmisi edasi.

„Mõiste, mida on seni peamiselt kasutatud inimeste kohta, on nii-öelda tarkus, ja me kasutasime seda terminit – tark – ka uuringu pealkirjas,“ ütles uurija Keller Kopf, vahendab The Guardian. Tema ja tema kaasautorid kutsuvad üles kehtestama suuremaid seaduslikke kaitsemeetmeid vanemate loomade jaoks, et aidata liikidel ellu jääda üha ohtlikumas keskkonnas. „Vanad loomad mängivad olulist rolli bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemiteenuste säilitamises ning seetõttu vajavad nad pühendunud poliitilisi suuniseid, poliitilist motivatsiooni ja hoolikat juhtimist,“ ütlesid autorid.