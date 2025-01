Varem metsloomi abistanud naine: on ainult aja küsimus, millal toimub hundi tõsisem rünnak inimese vastu

Põtru näeb harva - ega nemadki taha metsas jalgupidi vees elada. Lisaks on toimumas punahirvede „pealetung“. Metssead on suhteliselt otsas - jahimehed on näinud viimasel ajal mõnda üksikut kulti ja paari põdravasikat.. Kummalisel kombel on Tali-Tuuliku tee kahe erineva jahiseltsi piir ning ka enam-vähem kahe siinse piirkonna hundikarja piiriks. Lisaks tegutseb piirkonnas ka seltskond, kes ei kuulu karja, neil pole ka järglasi ning see kolmeliikmeline seltskond tegutseb juba aastaid nii, nagu ise tahab... ja mitte tagasihoidlikult.

Enne seda ja ka nüüd jätkuvalt toetavad seda tegevust koprad . kellede tekitatud üleujutused ulatuvad ka niitudele ning suured vesised alad on „lülitanud“ enamuse kopraid huntide menüüst välja. Metskitsi oli aastaid tagasi hulganisti (iga paari kilomeetri järel võis näha mitmeteistkümnepealisi talvekarju). Nüüd on neid seitsme kilomeetri kaugusel vastu pidanud kümmekond ning umbes kuu tagasi nägin meie maja vastas üheksat isendit.

Kui varem kahjud osaliselt kompenseeriti ja inimesed suhtusid asjasse tolerantsemalt, siis nüüd praktiliselt kompensatsiooni pole. Kõik need põhjused kokku on pannud elanikke muretsema ja ei saa salata, et ka hunte vaenama.

4. Üks oluline põhjus on ka see, et 2024. aasta veebruari algul muutus „Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning kahjustuste ennetamise abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise täpsustatud ulatus ja kord“ määrus. ( Loe lisa: Maalehes t).

3. Hundid ON jultunumaks/ülbemaks läinud, sest karjad on kordades suuremad.

Kirjutan vastuväited siinse piirkonna huntide käitumisest/juhtumistest näidetena reaalsest elust, mitte teoreetilisest mullist. Loodan, et eri piirkondadest lisatakse lugejate poolt ka erinevaid näiteid, et teha linnainimestele selgeks et „kontoritooli-teooria“ on üks asi, aga päriselu maapiirkonnas, mis kontoriaknast või kuvarilt „nädalavahetuseks maale“-tegelastele ei paista, on hoopis teine. Vältimaks pidevalt sõna „hunt“, olen kasutanud hundi rahvapäraseid nimesid (*sõna lõpul).

Meedias ilmunud väidete vastuväidete puhul tuleb lisaks esile ka muid piirkonna eripärasid.

Väide 1: Hunt valib oma toiduks nõrgemad, põhiliselt murrab sügiseti ning loomaomanikud peaksid loomad ööseks lauta/ööaedikusse ajama.

Vastuväide: Oleme loomapidamisega tegelenud üle 25 aasta.. Kogu selle aja jooksul on ca 90% murdmistest toimunud päeval. Kevadel, kui loomad kella 10 ajal ööaedikust niidule (nõuetekohase elektrikarjusega piiratud ning muud peletusvahendid lisatud) oleme lasknud, siis oleme kella 12-14 vahel leidnud värsked laibad.

Et siis hea perenaine hoiab aastaringselt loomi laudas? Nii või??? Siin käib murdmas Nigula soekari*, enamasti oktoobris-novembris. Nemad käituvad suhteliselt viisakalt. Üks murtakse ja süüakse, ülejäänud kolm-neli on lihtsalt murtud. Aga aastaid tagasi oli meil aasta algul 54 lammast (jäärad, uted, talled kokku), siis murti pidevalt terve aasta jooksul. Need polnud ilmselt Nigula võsavillemite* kari, vaid need kolm karja mittekuuluvat tegelast. Ka peletuseks pandud kollasest vilkurist (lisaks muudele kaitsemeetmetele nagu tuled karjaaia postide otsas jne) lebas laip õhtupoolikul umbes meetri või kahe kaugusel. Aasta lõpuks jäi alles neli talle. Kas siis KOGU meie lambakari oli nõrgem kui meie alles jäänud neli talle?