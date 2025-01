Fera pole veel maailma õieti näinudki, kuid tema tervis juba jukerdab

Fera jõudis Pesaleidjasse alles loetud päevad tagasi ning on nüüdseks selge, et vajab põhjalikke uuringuid. Tegu on küll noorukese kassiga , kuid paraku pissib ta pisikesi koguseid pehmele pinnale, mis kipub viitama põiemurele - põletikule või mõnele kaasasündinud probleemile.

Igal juhul vajab see diagnostikat.. Ja et ta pole ka kunagi kliinikus käinud, on selge, et tuleb teha ka põhjalikud vereproovid, et selgitada välja, kas kõik on päris nii, nagu olema peab.