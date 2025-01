Kirurg tuli keset ööd tööle kutsuda, Sindy võitleb kliinikus oma elu eest

Sindy lugu on vabatahtlike jaoks tõeliselt hirmutav ja väga kurb. Kiisu käis mõnda aega tagasi kõhulahtisusega kliinikus, kus sai diagnoosiks mao- ja soolepõletiku. Nüüd tekkis taas ohjeldamatu kõhulahtisus ning ka oksendamine, mille käigus ta rooja punnitades kahjuks pingutas pärakust välja ka osa oma pärasoolest..

Järgnes kiire sõit Eesti maaülikooli väikeloomakliinikusse, kuhu vastu ööd kutsuti välja spetsiaalselt kirurg , et Sindy saaks nii ruttu abi kui võimalik.

Väljaturritav pärasoole osa oli kahjuks nekroosis ehk kärbunud ja vajas eemaldust. Lisaks on on vaja välja selgitada ka algpõhjus, mistõttu lasi Pesaleidja sama narkoosiga Sindy ka lahti lõigata, et võtta biopsiad ehk koeproovid maost, sooltest, lümfisõlmedest.