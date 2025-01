TAHAKS KOJU | Kodustatud tiiger Sibyl hindab oma isiklikku ruumi

Sibyl paistab teiste seast silma väga erilise ja ägeda kasukamustriga, mis ühelt poolt loob mõnusa triibukiisu -koduse tunde, aga teisalt lisab ka vürtsikat eksootilisuse vaibi. Ta on tilluke emane kassiproua, kellel väga hea söögiisu ja seetõttu on ta üpris palju ümaramaks muutunud võrreldes kevadise ajaga, mil ta varjupaika jõudis.

Inimesed talle meeldivad, kuid tundub, et teised kassid võiksid hoida natuke distantsi. Ta on ju üks neist 28 kassist, kes kõik koos keskusesse toodi ning ilmselgelt oskab ta hinnata privaatsust ning oma ruumi. Nii, nagu veel mõned sellest suurest seltskonnast, mõtiskleb ka Sibyl, kus see tema uus kodu küll olla võiks ja missugused on need inimesed, kes tahaksid temast hoolida ja talle oma südamesoojust jagada.