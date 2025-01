VIDEO | Hoia piip, prillid ja ehted! Lasnamäel elav 150-pealine papagoide kamp ei varja oma kirge aksessuaaride suhtes

2023. aastal avatud Papagoide paradiis on kontaktloomaaed, mis tähendab, et seal saab kirevate tiivulistega tutvuda väga lähedalt. Linnud, kelle hulka kuuluvad aarad, molukki kakaod, aafrika hallpapagoid, eklektuspapagoid ja paljud teised, elavad kahes ruumis lahtiselt ning uudistavad saabujaid põnevusega - eriti, kui võtta kaasa topsikutäis linnutoitu. Võib juhtuda, et kiire seedimiste toimel premeeritakse toitjat tänutäheks ka mõne spetsiifilise ordeniga.