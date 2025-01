Tehisintellekt on rääkinud: ka koertel on kindlad isiksusetüübid, mida inimesed võiksid tunda

Inglismaa Ida-Londoni ülikooli ja Ameerika Ühendriikide Pennsylvania ülikooli teadlased lõid tehisintellekti süsteemi, mis võimaldab analüüsida koerte käitumist ja jõuda lähemale isiksusetüübi määramisele kuni 99-protsendilise täpsusega. Seda tehnoloogiat tuntakse C-BARQ nime all ning see kasutab tehisintellekti algoritme, et tuvastada koerte reaktsioone igapäevastele olukordadele.