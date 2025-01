Suguluspaarituse kibedad viljad: väärarenguga kutsikad läksid looja karja, ema jäi ellu õige napilt

Novembri lõpus päästeti Rummu kortermajas puhkenud tulekahjust 58 väikest koera, kellest 24 sai oma hoole alla Eestimaa loomakaitse liit. 24 ei ole siiski lõplik arv, sest suur osa emastest olid tiined ja mõned on nüüdseks ka juba poeginud.

Kõige kehvemini läks väikesel Mikul, kel oli kõhu all juba eelmisest poegimisest keisrilõike arm. „Kahjuks see vabrikupidajat ei peatanud ning koer oli taas tiine,“ nentis loomakaitse liidu lõuna piirkonna juht Kristi Metsa, kelle sõnul arstlikul ülevaatusel selgus, et koeral on emakas anomaalia ning keisrilõiget läheb vaja ka seekord.

Paari päeva eest ilmutas Miku märke poegimisest, kuid sünnitegevus ei alanud. Nii toimetati Miku ruttu loomade kiirabisse, kus arstid päästsid ta elu sõna otseses mõttes viimasel minutil. Ükski neljast kutsikast aga ellu ei jäänud. „Kutsikad olid alaarenenud, karvutud ja elujõetud. Nende südamed lõid ainult vaevu,“ rääkis Metsa.

Tema hinnangul on alust arvata, et tegu oli mitmekordse suguluspaaritusega ja sellest olid tingitud ka kutsikate väärarengud. „Kui me oleks sinna Rummu korterisse läinud paari kuu pärast, siis ei oleks me ära võtnud mitte 58 koera, vaid ehk juba ligi sada.“

Browni nimeline koer poegis õnneks ise loetud päevad enne Mikut ning tema ja kutsikatega on kõik korras.

„Teised tiined emased on kohe-kohe poegimas ja hoiame õudusega hinge kinni, et nad saaksid ise hakkama tervete kutsikate poegimisega. Mitmel koeral sellest kolooniast on kõhul keisriarm. Kui kodus on selline kari, siis surmad on nende arvates ehk loomulik kadu. Ainult saamata rahast on neil vast kahju,“ viitas Metsa koeravabrikantidele, kes võinuks ühe kutsika müügist teenida 500-600 eurot.

Küll aga kulub jätkuvalt tuhandeid eurosid loomakaitse liidul, kes on sunnitud koerte raviarveid maksma. Selleks paluvad nad heade inimeste abi annetamisel:

Selgitus „RUMMU KOERAVABRIK“

Eestimaa Loomakaitse Liit

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

EE181700017004664286 (Luminor Bank)

EE087700771003771380 (LHV Pank)