Vahevõit tiivulistele: kanade puurides pidamise keelustamise teel astuti samm edasi

Ettepanek seaduse muudatuseks kasvas välja lõppenud aastal loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad poolt Riigikogule esitatud rahvaalgatuslikust petitsioonist, mille digiallkirjastasid rekordilised 21 421 Eesti inimest.

Eestis peetakse hetkel umbes 80% kanadest munade tootmise eesmärgil puurides, mis on loomade heaolu seisukohalt äärmiselt julm ja tänapäeva maailmas ebavajalik pidamisviis. Muu Euroopaga võrreldes on puurispidamise osakaal Eestist suurem vaid Maltal.

Paljud riigid on kanade puurispidamise juba keelustanud, sh Saksamaa, Austria, Taani, Šveits ja Tšehhi. Ka teistes riikides on üleminek puuridelt vabapidamisele palju kaugemal võrreldes Eestiga ning paljude riikide toidupoodides müüaksegi vaid vabapidamisest pärinevaid mune.

„Ministeeriumis valminud eelnõu kanade puuride keeluks annab märku, et liigume õiges suunas, et loomade heaolu oleks tagatud. Kui eelnõu Riigikogus ka seaduseks hääletatakse, parandab see üle poole miljoni linnu elu, kes praegu kitsastes traatpuurides kannatavad,“ kommenteeris Nähtamatute Loomade tegevjuht Kristina Mering.

Valminud eelnõu ei tähenda siiski, et muutus paremuse suunas oleks nüüd tagatud. Seaduse jõustumiseks on hulk olulisi samme veel ees. Eelnõu peab enne Riigikogu töölauale jõudmist läbima esmalt ministeeriumite vahelise kooskõlastusringi ja saama heakskiidu ka valitsuselt. Riigikokku jõudes on seaduse jõustumiseks vaja eelnõul läbida kolm lugemist.

„Teadvustame endale, et suur töö on veel ees, aga ei salga, et valminud eelnõu lisab motivatsiooni loomade heaolu eest seista. Me näeme Eesti elanike seas üha suuremat toetust loomade heaolu parandamisele, mis tõestab, et aegunud mõtteviisid loomade halbades elutingimustes pidamisest suurtootmises on kindlasti muutumas,“ lisas Mering.

