Sidumismängud, oraalseks ja porno vaatamine: miski inimlik pole võõras ka loomadele

Me ei pruugi alati teada, miks nad seda teevad või kas nad seda naudivad, kuid tõde on see, et mõne looma seksuaalelu võib kirjeldada kui pisut pahelist. On karusid, kes naudivad oraalseksi sookaaslastega või ahve, kes lõbutsevad enda meelest vallatute mänguasjadega.