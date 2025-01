Otsid oma kassile nime? 5 lõbusat soovitust, mida nimevalikul silmas pidada

Segaduse vältimiseks piirdugu nimed ühe või kahe silbiga. Tõenäosus, et teie kass teid ignoreerib, suureneb, kui nimi on liiga pikk. Max, Coco või Tom ei kuulu asjatult maailma populaarsemate kassinimede edetabelisse.

Kassidele meeldib kõla mitmekesisus. Uuringud on näidanud, et kõrgemad ja varieeruvad helid tõmbavad kasside tähelepanu. Eelkõige köidab nende tähelepanu pikk I -täht. Nii et nimed nagu Miki, Kiki ja Miisu on omal kohal.