Tiksub juba viies aasta! Berta ootab võimalust aknalaualt diivanile kolida

Bertale meeldib mängida vildist pallidega, veeretades neid mööda tuba omaette jalgpalli mängides. Kõrgel kapi otsas või kassipuu pesas tunneb ta end kõige turvalisemalt - sealt saab vaikselt koduste tegemiste üle järelevalvet pidada.

Pai tegemise suhtes on ta ettevaatlik ja eelistab hetkel turvalist nurgakest või pesapaika, kust neid vastu võtta. Kuid hoiuperenaise tegemistel köögis või elutoas hoiab ta huviga silma peal - eriti meeldib Bertale, kui sahtlist tuleb välja krõbinakott, mille peale ta samuti alati kööki kohale tuleb.

Berta ei ole metsik kass – ta on arglik, kuid kindlasti mitte kuri, pigem hoiab esialgu lihtsalt tagasi ja eelistab hoida distantsi. Kui Berta kardab, jookseb ta inimese eest ära, aga pelgusest hoolimata on temas peidus suur huvi ja uudishimu. Tihti võib näha teda hoiuperenaist ukse peal piilumas, uurimas, mida teises toas toimetatakse.

Kuigi paisõber ta veel ei ole, on Berta hakanud inimesega aina rohkem harjuma ja teeb väikesi edusamme. Näiteks meeldib talle tänaseks väga käe pealt maiustusi süüa ja pasteeti limpsida – nii saab temaga sidet luua ning tema usaldust tasapisi võita.

Tegelikult on juba praegu näha, kui väga Berta inimesega suhelda tahab - talle peab veel pisut aega andma, et temast see päris suur inimese sõber välja tuleks. Tal on olnud keeruline elu ning usaldada on seetõttu raske, aga armastuse ning kannatlikkusega on tema puhul võimalik saavutada imesid.

Kuna sageli on varjupaigakassid sattunud vabatahtlike hoole alla erinevate lugude tõttu, siis ei ole alati lihtne öelda, et kui vanad nad on, aga arvatakse, et Berta vanus võiks jääda umbes 6-7 eluaasta vahele, mis on parim iga rahuliku kodukassi jaoks. Ta oskab laitmatult liivakasti kasutada, on läbinud vajalikud meditsiiniprotseduurid ning on ka steriliseeritud ning kiibistatud.