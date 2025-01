Dokumentideta võõras riigis! Lätist toodi autoga Eestisse eriti eksootilise kiskja kutsikas

Keskkonnaamet tegi koostööd Maksu- ja Tolliameti esindajatega, et kontrollida Eestisse saabunud sõidukit. Kontrolli käigus selgus, et autos on viiekuune puumakutsikas. Looma Lätist ostnud inimesel puudusid dokumendid, mida on kindlasti vaja ohustatud liikide (CITES) nimekirja kuuluva puuma Eestisse toomiseks. Samuti puudus päritoluriigi riikliku veterinaarteenistuse väljastatud loomatervise sertifikaat.