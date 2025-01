Mitte ainult rohepesu! Kuidas loomade heaolu „pestakse“ ja lihtsameelseid inimesi selle kaudu petetakse

Mis on loomade heaolu pesu?

Loomade heaolu pesu (animal welfare washing) toimub kui ettevõtted ja organisatsioonid esitavad ebamääraseid, liialdatud või otseseid valeväiteid oma tegevuse kohta, et näidata seda eetilisemana, kui see tegelikult on. See on sarnane rohepesuga, kus ettevõtted näitavad oma keskkonnaalaseid jõupingutusi suuremana, kui need on. Mõlemal juhul on eesmärk tarbijate murest kasu saada, ilma kahjulikes tavades sisulisi muudatusi tegemata.

Kuidas loomade heaolu pesu väljendub?

Loomade heaolu pesu puhul saab tuua näiteid nagu „julmusevaba“, „vabapidamine“, „puurivaba“, „humaanselt kasvatatud“, „puhtatõuline“ jne, mida kasutatakse sageli ilma selgete või jõustatavate määratlusteta või kasutatakse ilma, et laiem üldsus teaks, mida need tegelikult tähendavad. Kuigi need mõisted võivad vihjata loomade heale pidamisele või loomasõbralikule valikule, võib tegelikkus jääda tarbijate ootustest kaugele alla.

Tihtipeale leiab näiteks ilukaupadelt märgi „julmusevaba“, mis tööstuses eelkõige tähendab, et lõpptoodet ei ole testitud loomade peal. Ent samas võib loomkatseid teha mõnes muus toomistsükli osas ning toode võib sisaldada loomseid koostisosi, mille tootmine on ka julm.

Teiste toodete pealt leiab tihtipeale sildi „vegan“, mis omakorda ei tähenda, et seda ei oleks testitud loomade peal, vaid võib ka lihtsalt tähendada, et toode ei sisalda loomseid koostisosi. Need sõnad ei ole reguleeritud, mis tähendab, et ettevõtted võivad neid suhteliselt vabalt kasutada. Ilutoodete puhul on õnneks olemas väga head sertifikaadid, näiteks The Vegan Society päevalille märgis ja Cruelty Free Internationali Leaping Bunny märgis , kui selle alla on kirjutatud „cruelty free and vegan“.