Linnuteadlane: nutikas vares võib inimesele tänutäheks kinke tuua, aga ka käsu peale konisid korjata

Vareste puhul on tõesti täheldatud, et nad justkui tooks inimesele kingitusi, näiteks erinevaid läikivaid asju. Need on siiski üksikud teated, kaugeleulatuvaid järeldusi ei julgeks ma sellest teha. Arvestades vareste nutikust, ei imestaks ma sugugi, kui nad teevad kingitusi teadlikult, kuid sageli võib olla tegu ka inimese tõlgendusega - lind võis ilusa asja kogemata poetada. Kui varesele aga „leiutase“ anda, siis saab ta üsna kiiresti selgeks, et kinke tuues saab ta süüa. Nii on õpetatud vareseid linnas konisid korjama.