TAHAKS KOJU | Majesteetlik Liisu näitab uhkusega oma teatraalsetes toonides kasukat

Liisu teatraalselt uhke kasukas on tõesti tähelepanu vääriv. Ka tema ise on majesteetlik, rahulik ja tähelepanuväärne.

Lapsepõlveaegsed trillid-trallid ning nooruspõlve krutskid on Liisul tehtud, nüüd on õige aeg elu rahulikumalt võtta ja nautida Ta on vanemas eas sõbralik ja rahuarmastav daam, kellele meeldib palju ja mõnusalt magada. Teiste kassidega ta seltsi ei otsi, kuid aktsepteerib neid, sest tülid ei ole tema teema.