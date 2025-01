Kultuuripealinnast siilipealinnaks: okaskeradele rajatakse Tartusse isiklikud väravad

Siiliväravad oleksid umbes 13x13 cm suurusega avad aedades, mis võimaldaksid siilidel aeda sisse ja aiast välja liikuda ning paikneksid ka avalikult nähtavates kohtades (parkide või rohealade ääres), et rohkemad inimesed neid märkaksid. Siilivärava kohale tuleks ka vastava märgisega sildike mis näitaks, et tegemist on siilidele mõeldud väravatega.