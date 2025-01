Rõhk välimusel, mitte taiplikkusel? 10 koeratõugu, keda peetakse kõige rumalamaks

Iga peremehe jaoks on tema koer kõige armsam ja targem, mistõttu tema neljajalgse sõbra rumalaks nimetamine võib vaat et isiklikult solvata . Koertepsühholoog Stanley Coren Kanada Vancouveri ülikoolist selgitas oma raamatu „Koerte hämmastav intelligentsus“ jaoks välja koeratõud, kelle taiplikkus jätab teinekord soovida. Olgu siiski rõhutatud, et eeskätt pidas ta silmas inimese jaoks olulisi omadusi - õppimisvõimet ja selle kiirust ning kuulekust.