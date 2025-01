Kasvavad mühinal! Eesti rekordpesakonna kutsikad tähistasid esimest sünnipäeva

Koerakasvataja Kai Aas nimetas kutsikate sünniööd tagantjärele õudusunenäoks, mida kellelegi ei soovi. Emakoer, kelle sünnitegevus pärast nelja kutsika sündimist peatus, tuli kiirkorras toimetada Muhu loomakliinikusse. Loomaarst Heli Säre täheldas, et koer ei jaksa ise poegida ja otsustas keisrilõike kasuks. Yamico perenaine on talle siiani lõpmatult tänulik.

Et kutsikaid on sedavõrd palju, tuli üllatusena kõigile osapooltele. „Õnneks oli meil palju abilisi, kes aitasid lootekotte purustada ja nabanööre sõlmida. Kutsikaid tuli nagu Vändrast saelaudu, lugemine läks juba sassi. Kas nüüd on kaheksateist, ei, juba üheksateist!“ rääkis kenneli perenaine toona Delfile.