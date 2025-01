Ilmselt ainus õige asi sellel pildil on asjaolu, et lugu on jõudnud meediasse ja loodetavasti tõstatub sellest piisavalt põhjalik arutelu. Neid lugusid tuleb rääkida ja selline tegevus avalikult hukka mõista, sest metsloomad ei ole lemmikloomad. Lisaks on puuma ka ohustatud liik. Kehtiv seadus ütleb, et vangistuses sündinud metslooma võib lemmikloomana pidada, aga tegelikult ei peaks me üldse meelelahutuse eesmärgil metsloomi pidama ega paljundama.