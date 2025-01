Naistevaheline solidaarsus või hoopis konkurents? Üks liik imetajaid läbib nagu inimesedki ka menopausi

Teadlased, kes analüüsisid aastakümnete jooksul mõõkvaalade populatsiooni Vaikse ookeani loodeosas, leidsid, et noored mõõkvaalad, kellel oli vanaema, jäid tõenäolisemalt ellu kui need, kellel esivanemat ei olnud. Veelgi enam: vaalapoegade surmaoht kasvas järsult kahe aasta jooksul pärast vanaema surma. Kuna mõõkvaalade populatsioonid on matriarhaalsed, on tõenäoline, et selle vanemad emased kannavad endaga kaasas olulisi teadmisi toiduvarude kohta, mis nende sugulaste jaoks on elu või surma küsimus.