Naaberriigid seavad eksootiliste loomadega kaubitsemisele piiranguid, Eestis osta endiselt või lõvi

Eksootiliste loomade pidamise populaarsus kasvab ja sellega kaasnevad probleemid süvenevad. Eesti naaberriigid on regulatsioone täiendamas positiivse nimekirja näol, mis võib kaasa tuua kaubandusliku surve Eestile. Mitmed Euroopa riigid, sealhulgas Leedu ja Soome, on juba kehtestanud positiivseid nimekirju, mis on osutunud tõhusaks meetmeks eksootiliste loomadega seotud probleemide ennetamisel. Eesti aga paistab silma tegevusetusega, kuigi riskid kasvavad iga aastaga. Oleme riigi tasandil jäänud lootma rahvusvahelistele regulatsioonidele, ka uus loomakaitseseadus ei too kahjuks paremat kaitset eksootilistele loomadele.