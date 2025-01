Sinuga juhtub õnnetus ja su lemmikloom jääb ootamatult üksi? Lihtne nipp, kuidas olukorda leevendada

Loomaarstist sisuloojal Adrián Condel on varuks lihtne nipp: ta soovitab rahakotis koos dokumentide ja pangakaartidega hoida paberilipikut, kus on kirjas nii looma nimi ja liik kui mõne lähedase ning usaldusväärse inimese kontakt.

„On täiesti võimalik, et haiglapersonal pole teadlik, et sul on kodus hoolitsust vajav lemmikloom. See lihtne soovitus aitab vältida olukorda, kus temaga midagi halba juhtuks,“ põhjendab ta.