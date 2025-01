Lihtsalt pontsakas või titad tulemas? Kodust ilma jäänud Maša palub abi tõe välja selgitamisel

Maša jõudis Pesaleidjasse Kuusalu vallast ning tema omanikust ei teata midagi. Küla vahel uitas ta juba pikemalt, omaniku leidmiseks sai tehtud postitusi, kuid tulemusteta. Vihjed ei ole sen kuhugi viinud, seega on Maša turvaliselt Pesaleidja hoole all.

Tegu on umbes 6-aastase emase koeraga, kes pole tõenäoliselt elu jooksul eriti kliinikus käinud.

Niisiis vajab Maša põhjalikke vereanalüüse (nii hematoloogilist kui biokeemilist vereproovi) ning et ta on pisut pontsakas emane kuts, siis igaks sajaks juhuks ka ultraheli, et veenduda, ega ta tiine ei ole.