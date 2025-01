Hiiumaal mitme päeva eest kaduma läinud taksikutsikat otsitakse nii drooni kui selgeltnägija abiga

„Oleme absoluutselt kõike proovinud,“ kinnitas Zappa perenaine Marian Laving, kelle sõnul valmistutakse täna õhtul õues grillima lootuses, et toidulõhnad näljase kutsika koju tagasi toovad.

Enda jaoks põneva jälje üles võtnud Zappa pani jooksu juba laupäeva keskpäeval ja tormas Kaleste matkarajalt Ojaküla suunas. Kuigi ta oli varustatud GPS-seadmega, õnnestus tal see koos traksidega maha raputada ja jäljetult kaduda.

Otsingud on olnud põhjalikud, ent sellele vaatamata pole keegi kutsikat neil päevil isegi mitte märganud. Mariani hinnangul võis ta taksi kombel kuhugi urgu pugeda.

„Meil on kaks taksikoera. Zappa ema on meil veel kodus - tema on hästi sõnakuulelik ja rahulik, aga isane, kellega me teda paaritasime, on tugeva jahiinstinktiga. Tema ema ehk kadunud kutsika vanaema oli ka kunagi seitse päeva talvisel ajal rebaseurus kadunud olnud. Lõpuks tuli koju nagu luukere, enne ei reageerinud millelegi,“ rääkis Marian.

Meeleheites pöörduti ühe selgeltnägija poole, kelle sõnutsi on koer kusagil kodu lähedal. See võib uruteooriat ka kinnitada. „Paljud, kellel on taks terve nädala kadunud olnud, on soovitanud hakata õues grillima, et koeral läheb kõht tühjaks. Lähemegi ja ostame praegu liha. Kutsika ema on meil ka olemas, nii et tema saab õues haukuda,“ selgitas perenaine.

Igasugune abi ja info Zappa leidmiseks on äärmiselt teretulnud. Otsitakse termobinokleid või selletaolisi seadmeid, millega saaks lähemalt leida, kus asuvad urud, kuhu taksikoerad tihti sisse poevad. Samuti oodatakse näiteks jahimeeste piirkonnateadmisi selle kohta, kus Ojaküla/Kaleste kandis võiks asuda mõni urg, mille kohta võib oletada, et taksikoer on sinna sisse pugenud.

Kogu infot ootab Zappa perenaine Marian Laving: 0031 6 43075687 (tegemist on Hollandi numbriga, kuid omanik ise on Hiiumaal).

