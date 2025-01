TAHAKS KOJU | Liigne taktitunne jätab heade kommetega Maxine üksindusse puurivõre taha

Ekstrauhke kolmevärvilise kasukaga Maxine on armas seitsmeaastane kassiproua. Ta on väga sõbralik ja naudib inimese lähedust ning võtab meeleldi vastu kõik pakutavad hellitused ja jagatavad paitused.

Maxine leebus ja tagasihoidlikkus ka teiste kasside suhtes on aga seadnud ta keerulisse olukorda. Praegu on ta karantiinis omaette puuris, kuna loovutustoas olles ei saa piisavalt süüa. Kiiremad ja ülbemad jõuavad temast ette ning temale korralikku kõhutäit ei jätku. See pole siiski Maxine iseloomu ega meelsust muutnud - ta on lahke ja rahulik ning viisakas kõigi suhtes vaatamata sellele, kuidas teised käituvad.

On väga oluline, et Maxine leiaks endale oma päris kodu nii ruttu, kui võimalik, et ta ei peaks puuris olema ega kurbust ja üksindust tundma. Maxine vajab lahke inimese abi kohe väga, ta on sellest unistanud juba mitu kuud ja igatsus on suur.