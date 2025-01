Barbora algatusega „Anna Käppa“ saab toetada kodutuid koeri

Käesoleval aastal on Barbora tegemiste keskmeks heategevus ning aasta jooksul pööratakse tähelepanu erinevatele abivajajatele, kes kõik vajavad meie hoolt ja märkamist. Ettevõtte usub, et igaüks saab ümbritsevat maailma paremaks muuta ning seetõttu kaasab Barbora ka oma töötajaid erinevatesse vabatahtlikesse projektidesse. Heategevusaastat alustatakse projektiga „Anna Käppa“, mis on suunatud varjupaigas viibivate koerte heaolu toetamiseks.