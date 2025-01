Järsku kostis hirmus hädakisa! Hiiumaal viis päeva kadunud olnud kutsikas jõudis koju suurema koera abiga

Kaleste matkarajal kaotsi läinud tugeva jahiinstinktiga urukoer kadus nii, et temast jäid maha vaid GPS-seadmega traksid ning teda otsiti nii droonide kui jäljekoera abiga. Pererahvas ei pidanud paljuks nõu küsida ka selgeltnägijalt, kes viitas, et koer on kodule üsna lähedal. Küllap see nii oligi, vähemalt andis jäljetult kadunud olnud kutsikas end uuesti näole üksnes mõnesaja meetri kaugusel kadumiskohast, kus teda märkas oma koera Jimiga jalutanud Janika, kes varemgi oli Zappa otsingutel kaasa löönud.