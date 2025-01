Külmaks kisub, võtke meid tuppa! Maalaps Lissa ema otsis oma järeltulijatele ise ajutise kodu

Lissa lugu on ühtaegu nii rõõmus kui ka kurb. Kurvaks teeb see, et tema vastu pole juba mitme aasta jooksul mitte keegi huvi tundnud. Raske öelda, mis on selle taga – olgugi, et „tavaline“ must-valge, on Lissa välimus ju tegelikult vahva ja pilkupüüdev.

Oma rolli mängib muidugi see, et Lissa ema valis talle hoiukodu suurlinnadest kaugel, kuhu kassihuvilised esmajärjekorras ei kipu. Aga maalaps väärib ju ka võimalusi maailma avastada ja oma pere leida! Üks kord peab see ometi juhtuma!

Rõõmsam osa sellest loost aga ongi just Lissa ema roll. Kodutud kassid satuvad Pesaleidjasse üldjuhul ikkagi püüdmise teel, kuid vahel väga väga harva otsustab mõni kodutu kass ise abi paluda.

Ema Mirry on suurepärane strateeg. Kui tema kolm poega said paarikuusteks ja lähenemas oli kõle sügis, võttis ta kogu vapruse kokku ning kolis lastega ühe maja hoovi. Ilmselt oli ta korraliku taustauuringu teinud, loomasõbraliku majapidamise uksed avanesid peagi - vapper ema sai oma jõmpsikad tuppa sooja ning majaperenaisest sai 2017. aasta oktoobris Pesaleidja hoiukodu.

Lissa väikesed õed-vennad leidsid kiiresti kodud, kuid kuidagi on läinud nii, et Lissa pole siiani päris oma koju saanud, ning ta jõudis hoiukodust 2024. aastal Pesaleidja kassituppa. Tema jaoks on see väga raske – hoiukodus kippusid teised kassid talle liiga tegema ning talle tegelikult selline karjaelu ei sobi.

Lissal oleks vaja rahulikku kodu, kus ta saaks mõnusalt nurru lüüa ja nautida omaette olemist. Lissa on veel veidi arglik kiisu, paitada ta end laseb, kuid arvatavasti on ta paljude kasside seas tahaplaanile jäänud ega oska hellust vastu võtta.

Lissa on steriliseeritud, vaktsineeritud, kiibistatud ning saanud vajalikud parasiiditõrjed. Kui tunned, et Lissa võiks olla just sinu pereliige, siis tutvu Pesaleidja looma võtmise tingimustega ja täida kodulehel loomasoovija küsimustik ning Pesaleidja võtab sinuga ise ühendust! Rohkem infot kiisu kohta leiad siit.

