Naabrid vist ei rõõmusta? 4 koeratõugu, kes lärmavad kõige rohkem

Haukumine on koertel veres ja läbi ajaloo on sellel nii valvamise kui jahi seisukohast olnud oluline roll. Iga koer on ka kahtlemata omaette isiksus ja häälitseb vastavalt oma temperamendile, kuid mõned tõud lihtsalt on sünnipäraselt teistest lärmakamad.