Mida su kass sinust tegelikult arvab? Teadlased loodavad loomad tehisaju abiga rääkima panna

Tel Avivi ülikooli teadlaste meeskond eesotsas Yossi Yoveli ja Oded Rechaviga on uurinud, mida oleks vaja selleks, et tehisintellekt mõistaks loomade vahelist suhtlust. Ajakirjas Current Biology avaldatud artikli kohaselt uurib meeskond loomade intelligentsuse ja suhtlemise nüansse ning tehisintellekti potentsiaali ja piiranguid selle tõlgendamisel.

Autorid viitavad sellele, et olenemata loomade, inimeste või tehisintellekti võimalustest on kontekst väga erinev helidele niisuguse tähenduse omistamisest, nagu me seda inimestena teeme. Loomariigiga suhtlemisel on puudu mitu tegurit ning see võib nendega suhtlemisel takistuseks kujuneda.