Head maoaasta algust! Tallinna loomaaia roomajad kutsuvad sel puhul külla

Ringkäigus vaadatakse lähemalt otsa neile imepärastele soomustega kaetud, jalgadeta olevustele, keda on maailmas vähemalt 3450 liiki. Maopäeval on abiks ka spetsialistid, kes võtavad maod klaasi tagant välja!

Printsess on 24-aastane tume tiigerpüüton, Tallinna loomaaia pikim madu. Ta on üks maailma viiest suurest maoliigist ja võib kasvada kuni seitsme meetri pikkuseks. Printsess ei ole siiski veel nii pikk, tema pikkus läheneb viiele meetrile, kuid ta on suur, raske ja tugev ikkagi