Kolimine pani põiele põntsu: Sif asus pissima kõikjale, välja arvatud sinna, kuhu peaks

Põiekivid ei teki üleöö, vaid saavad alguse mikroskoopilistest kristallidest uriinis . Erakorralist sekkumist vajavad nad aga siis, kui kivi on kuseteed täielikult blokeerinud ning lemmikloom ei saa end mingil moel kergendada. See võib hõlpsasti muutuda eluohtlikuks seisundiks, sest juhul, kui uriin ei saa väljuda sealt, kust ta muidu lahkuma peaks, läheb uriin neerudesse. Sellisel juhul võib tekkida erakordselt äge neerupuudulikkus. Kõige halvemal juhul võib lihtlabane põiekivi võtta lemmikloomalt elu, sest kaudselt võib antud probleem mõjutada ka südametööd.

Kliinikuarve on tema jaoks üüratult suur - 177,49 eurot ning Sifil sellist rahatagavara olemas ei ole. Ka Pesaleidjal mitte, sest see on vaid annetustel põhinev MTÜ ning abivajajaid on palju.