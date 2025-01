Aleksei Turovski: Tallinna loomaaia šimpansid eelistavad Mozartile Elvis Presleyt

Väga paljude liikide puhul on muusika lausa suhtlemisvahend. Näiteks on hea kolleeg, samuti zooloog ameeriklane David Rothenberg hiilgav klarnetist, kes on ka Eestis palju käinud. Tema on mänginud koos küürselg-vaaladega, samuti loomulikult väga erinevate lindudega, näiteks lüürasabaga, kes on fantastiline imitaator.