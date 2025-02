Nemad supipotti ei lähe! Tommy Cash andis kolmele kitsekesele nimed

„Ema nimeks sai Latte, poisikluti nimi on Macchiato ja tüdrukutirtsul Espresso - tüdrukud on ikka kangemad ja särtsakamad, täpselt nagu espresso mõjub,“ põhjendas talu perenaine Minna. „Kuna meil on enamusel loomadest sellised hästi tavalised nimed ja me ise oleme veidi kiiksuga, siis mõtlesime, et miks mitte panna natuke erilisemad.“