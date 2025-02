Kas koertelegi ohtlik haigus liikvel? Saaremaal saunaruumis abitult lõppu oodanud rebasekutsikas suri

Hoolimata sellest, et rebasel koerte katku tunnuseid ei olnud, palus ühing siiski proovi võtta, et välistada just selle koleda haiguse süü antud juhtumis. Siinkohal tuletavad nad koeraomanikele meelde, et korrapäraste vaktsiinide tegemine oma lemmikule on äärmiselt oluline!